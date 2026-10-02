Пу Джетер: из игрока в НБА до директора по скаутингу Лейкерс
Пу Джетер, бывший игрок НБА и европейских лиг, назначен директором по профессиональному скаутингу в Лейкерс.
По данным, полученным от журналиста Марка Дж. Спирса, Лейкерс назначили Пу Джетера на должность директора по профессиональному скаутингу. Это решение было принято Эриком Амслером, новым помощником генерального менеджера команды.
Pooh Jeter has been hired as the Lakers’ new Director of Pro Scouting, source told @andscape. The LA native previously worked with the Trail Blazers as Player Development Coach and Assistant GM of NBA G League Rip City Remix. Jeter was hired by new Lakers asst GM Eric Amsler. https://t.co/Jkc11MiJtD— Marc J. Spears (@MarcJSpears) October 1, 2026
Пу Джетер, родом из Лос-Анджелеса, начал свою карьеру в профессиональном баскетболе в Европе. В 2007 году он выступал за БК Киев, после чего перешел в клубы Испании, Франции, Израиля, Китая и других стран. В 2011 году Джетер сыграл 62 матча в НБА за Сакраменто Кингз.
Для украинских баскетбольных поклонников важен период, когда Джетер выступал за национальную команду Украины. Получив украинское гражданство, американский баскетболист представлял Украину на Евробаскете 2013 года и чемпионате мира 2014 года.
На чемпионате мира в Испании Джетер был одним из ведущих игроков украинской команды, в среднем набирая 15,4 очка, 3 подбора и 5 передач в пяти матчах.
После завершения игровой карьеры Джетер перешел к тренерской и административной работе. В последние три сезона он работал в Портленд Трэйл Блэйзерс, где занимался развитием игроков и был помощником генерального менеджера фарм-клуба NBA G League Rip City Remix.
Стоит отметить, что испанский клуб расторг контракт с Ленем всего через девять дней после его подписания.
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