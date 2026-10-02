Дом Усиков снова под атакой: трещины на стекле и разбитое сердце Екатерины
Дом Александра и Екатерины Усик поврежден: подробности инцидента остаются неизвестными.
На своей странице в Instagram Stories Екатерина Усик опубликовала снимок стеклянной двери или окна ее дома, испещренного трещинами. Она подписала фото словом "Дом" и добавила эмодзи с разбитым сердцем.
Усик не уточнила, когда и при каких обстоятельствах произошло это повреждение.
Согласно данным СМИ, во время инцидента никто из членов семьи Усика не пребывал в доме, и поэтому никто из родных боксера не пострадал.
Недавно Екатерина вернулась в Украину после пребывания в Испании.
Это не первый случай, когда дом Усиков становится объектом российской агрессии. В марте 2022 года их дом в Ворзеле был поврежден в результате обстрелов, а позже стало известно, что его заняли российские военные.
Отметим, что 1 октября Усик выразил благодарность военным и отдал дань памяти украинцам, павшим при обороне страны.
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