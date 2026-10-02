Дом Усиков снова под атакой: трещины на стекле и разбитое сердце Екатерины

Дом Александра и Екатерины Усик поврежден: подробности инцидента остаются неизвестными.

На своей странице в Instagram Stories Екатерина Усик опубликовала снимок стеклянной двери или окна ее дома, испещренного трещинами. Она подписала фото словом "Дом" и добавила эмодзи с разбитым сердцем.



Усик не уточнила, когда и при каких обстоятельствах произошло это повреждение.

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