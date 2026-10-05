Миланский клуб готовит зимний трансфер форварда Реала Эндрика

Милан надеется привлечь Эндрика, предложив ему регулярное участие в матчах, несмотря на интерес со стороны Ромы.

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Футбольная команда из Милана намерена заключить соглашение с форвардом мадридского Реала Эндриком во время зимнего периода трансферов.



По данным издания Marca, "россонери" планируют в январе оформить временный переход 20-летнего футболиста. В Милане уверены, что предложение регулярного участия в матчах для бразильского нападающего поможет ускорить процесс сделки.



Римская Рома также проявляет интерес к молодому форварду, однако на данный момент считается, что Милан является более привлекательным вариантом для Эндрика.



В текущем сезоне Эндрик принял участие лишь в одном матче за Реал, заменив игрока в последние минуты игры Ла Лиги против Эльче (3:2).



Ранее сообщалось, что Милан готовит новое предложение по контракту для своего ведущего полузащитника.