Боксер Усик отдал дань памяти павшим защитникам Украины и выразил благодарность военным

Усик выразил благодарность военным и отдал дань памяти украинцам, павшим при обороне страны.

Боксер высказал признательность военным за их служение, выразив надежду на их быстрое возвращение домой и поддержку от близких.

Усик произнес:

Спасибо за силу, смелость и ежедневную защиту нашего государства. Поздравляем всех защитников и защитниц Украины с вашим профессиональным праздником! Пусть рядом всегда будут те, кто поддерживает, а каждый день приближает к миру и встрече с родными.

Кроме того, спортсмен отдал дань памяти украинцам, павшим при обороне своего государства.

Усик акцентировал:

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь за Украину. Сражаемся на Светлой Стороне.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook