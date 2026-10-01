Боксер Усик отдал дань памяти павшим защитникам Украины и выразил благодарность военным
Усик выразил благодарность военным и отдал дань памяти украинцам, павшим при обороне страны.
Боксер высказал признательность военным за их служение, выразив надежду на их быстрое возвращение домой и поддержку от близких.
Усик произнес:
Спасибо за силу, смелость и ежедневную защиту нашего государства. Поздравляем всех защитников и защитниц Украины с вашим профессиональным праздником! Пусть рядом всегда будут те, кто поддерживает, а каждый день приближает к миру и встрече с родными.
Кроме того, спортсмен отдал дань памяти украинцам, павшим при обороне своего государства.
Усик акцентировал:
Светлая память тем, кто отдал свою жизнь за Украину. Сражаемся на Светлой Стороне.
Напомним, что Кабайел в ближайшее время проведет свою первую защиту титула WBC: уже установлены соперник и дата боя.
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