Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Боксер Усик отдал дань памяти павшим защитникам Украины и выразил благодарность военным

Усик выразил благодарность военным и отдал дань памяти украинцам, павшим при обороне страны.
Боксер Усик отдал дань памяти павшим защитникам Украины и выразил благодарность военным
Александр Усик / Getty Images

Боксер высказал признательность военным за их служение, выразив надежду на их быстрое возвращение домой и поддержку от близких.

Усик произнес:

Спасибо за силу, смелость и ежедневную защиту нашего государства. Поздравляем всех защитников и защитниц Украины с вашим профессиональным праздником! Пусть рядом всегда будут те, кто поддерживает, а каждый день приближает к миру и встрече с родными.



Кроме того, спортсмен отдал дань памяти украинцам, павшим при обороне своего государства.

Усик акцентировал:

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь за Украину. Сражаемся на Светлой Стороне.



Напомним, что Кабайел в ближайшее время проведет свою первую защиту титула WBC: уже установлены соперник и дата боя.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости