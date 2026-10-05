Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Бавария на грани продления контракта с Гарри Кейном до 2029 года

Бавария и Кейн согласовали условия нового контракта до 2029 года, остаются лишь небольшие детали.
Бавария на грани продления контракта с Гарри Кейном до 2029 года
Гарри Кейн / Getty Images

Флориан Плеттенберг сообщил, что футбольная команда Бавария близка к продлению контракта с Гарри Кейном.

Следует учесть, что текущий контракт 33-летнего английского игрока истечет в 2027 году.

Обе стороны уже согласовали условия нового контракта, который, скорее всего, будет действовать до 2029 года.

Теперь остается уладить последние нюансы, после чего Кейн официально подпишет новое соглашение с Баварией.

В текущем сезоне нападающий уже провел четыре матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что новобранец английской национальной команды покинул свою команду.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости