Бавария на грани продления контракта с Гарри Кейном до 2029 года
Бавария и Кейн согласовали условия нового контракта до 2029 года, остаются лишь небольшие детали.
Флориан Плеттенберг сообщил, что футбольная команда Бавария близка к продлению контракта с Гарри Кейном.
Следует учесть, что текущий контракт 33-летнего английского игрока истечет в 2027 году.
Обе стороны уже согласовали условия нового контракта, который, скорее всего, будет действовать до 2029 года.
Теперь остается уладить последние нюансы, после чего Кейн официально подпишет новое соглашение с Баварией.
В текущем сезоне нападающий уже провел четыре матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее стало известно, что новобранец английской национальной команды покинул свою команду.
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