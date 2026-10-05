Бавария на грани продления контракта с Гарри Кейном до 2029 года

Бавария и Кейн согласовали условия нового контракта до 2029 года, остаются лишь небольшие детали.

Флориан Плеттенберг сообщил, что футбольная команда Бавария близка к продлению контракта с Гарри Кейном.



Следует учесть, что текущий контракт 33-летнего английского игрока истечет в 2027 году.



Обе стороны уже согласовали условия нового контракта, который, скорее всего, будет действовать до 2029 года.



Теперь остается уладить последние нюансы, после чего Кейн официально подпишет новое соглашение с Баварией.



В текущем сезоне нападающий уже провел четыре матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.



Ранее стало известно, что новобранец английской национальной команды покинул свою команду.