Роковая ошибка Фьюри: Хирн спрогнозировал нокаут в случае "войны" с Джошуа

Промоутер Эдди Хирн высказал сомнения в агрессивной тактике Фьюри, подчеркнув мощь и быстроту Джошуа, и предупредил о возможных рисках.

Тайсон Фьюри на пресс-конференции перед боем объявил о своем плане немедленно начать агрессивные действия против Энтони Джошуа и провести бурное противостояние в середине ринга. Фьюри также высказал уверенность в своей способности нокаутировать Джошуа при первой возможности.



Эдди Хирн, промоутер, обсуждая стратегию Фьюри, подчеркнул мощь Джошуа и предупредил Фьюри о рисках, связанных с такой тактикой.



"Я думаю, что у Джошуа есть мощь, чтобы нокаутировать его в любой момент. Это очень конкурентный бой. Фьюри - великий боец, но у Джошуа, на мой взгляд, по-прежнему самые тяжелые удары в дивизионе", - заявил Хирн в эфире talkSPORT.

Промоутер добавил, что Джошуа должен действовать смело и агрессивно, поскольку обладает скоростью и является отличным финишером.

При этом Хирн не поверил в заявление Фьюри о намерении сразу вступить в открытую рубку.

"Я в это не верю. Но если он действительно так сделает, бой закончится в течение шести раундов - без вопросов. И я надеюсь, что именно это мы и увидим", - добавил он.



Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа назначен на 11 декабря в Кардиффе на стадионе Principality. Это будет первый бой двух британских тяжеловесов после долгих лет переговоров, которые так и не привели к бою.