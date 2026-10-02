Роковая ошибка Фьюри: Хирн спрогнозировал нокаут в случае "войны" с Джошуа
Тайсон Фьюри на пресс-конференции перед боем объявил о своем плане немедленно начать агрессивные действия против Энтони Джошуа и провести бурное противостояние в середине ринга. Фьюри также высказал уверенность в своей способности нокаутировать Джошуа при первой возможности.
Эдди Хирн, промоутер, обсуждая стратегию Фьюри, подчеркнул мощь Джошуа и предупредил Фьюри о рисках, связанных с такой тактикой.
"Я думаю, что у Джошуа есть мощь, чтобы нокаутировать его в любой момент. Это очень конкурентный бой. Фьюри - великий боец, но у Джошуа, на мой взгляд, по-прежнему самые тяжелые удары в дивизионе", - заявил Хирн в эфире talkSPORT.
Промоутер добавил, что Джошуа должен действовать смело и агрессивно, поскольку обладает скоростью и является отличным финишером.
При этом Хирн не поверил в заявление Фьюри о намерении сразу вступить в открытую рубку.
"Я в это не верю. Но если он действительно так сделает, бой закончится в течение шести раундов - без вопросов. И я надеюсь, что именно это мы и увидим", - добавил он.
Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа назначен на 11 декабря в Кардиффе на стадионе Principality. Это будет первый бой двух британских тяжеловесов после долгих лет переговоров, которые так и не привели к бою.