Италия U-17 обыграла Украину U-17: драматический оборот и победный гол в конце матча

Италия U-17 обыграла Украину U-17 со счетом 3:2, несмотря на двухголевое преимущество украинцев в первом тайме.

На 22-й минуте игры украинская команда взяла ведение благодаря Илье Бодаку, который успешно преобразовал пенальти, которое он сам и заработал.



Когда первый тайм подходил к концу, на 41-й минуте, украинцы удвоили свое преимущество. Артем Рыбак из академии Барселоны совершил результативную передачу Никколо Капеллато, который забил второй гол, установив счет 2:0.



Однако после перерыва ситуация на поле драматически изменилась. Итальянцы сократили отставание на 47-й минуте, воспользовавшись ошибкой украинского вратаря и защитника.



Спустя некоторое время итальянская команда получила шанс на пенальти, когда мяч ударил в руку одного из украинских игроков. Габриэль Борса, игрок Милан U-17, уверенно забил с 11-метровой отметки, сравняв счет - 2:2.



Украинская команда не смогла удержать ничью. На 88-й минуте Пипито забил третий гол для Италии, обеспечив победу своей команде.



Финальный счет матча между командами Украина U-17 и Италия U-17 - 2:3.



Авторы голов: Бодак, 22 (пен.) - Капеллато, 41 - Борса, 47, 55 (пен.), Пипито, 88.



Важно отметить, что взрослая сборная Украины опубликовала список игроков, вызванных на матч против Северной Ирландии: семь футболистов не вошли в состав.