Снигур одолела Паолини: третья победа над топ-20 и продвижение в China Open

Снигур одерживает важную победу над Паолини, занимающей 20-е место в мировом рейтинге, и продвигается в следующий раунд China Open.

Встреча между Снигур и Паолини продолжалась три сета. Снигур уступила в первом сете со счетом 3:6, однако впоследствии выиграла в тай-брейке второго сета - 7:6(7:5) и затем уверенно взяла решающий сет со счетом 6:2.



Финальный счет матча между Жасмин Паолини и Дарьей Снигур был 6:3, 6:7(5:7), 2:6.



Этот успех стал одним из наиболее важных для Снигур в текущем сезоне. На момент проведения матча Паолини занимала 20-е место в мировом рейтинге, в то время как украинская спортсменка была на 46-й позиции. Это был их первый матч на уровне WTA.



Это третий раз, когда Снигур одерживает победу над игроком из топ-20. Ранее в этом сезоне она победила Элину Свитолину в первом раунде Уимблдона.



В следующем раунде China Open Снигур сыграет против австралийки Тайлах Престон, которая во втором круге победила француженку Диан Парри - 7:6(7:4), 6:1.



Стоит отметить, что Снигур начала свое участие в турнире в Пекине с победы в трех сетах: в первом раунде она победила польку Катаржину Каву - 3:6, 6:4, 7:5.