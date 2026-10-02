Футболист Керкез и его отец в базе Миротворец за поддержку российской агрессии
Футболист Милош Керкез и его отец попали в базу данных Миротворец. В описании к их профилям указано, что они поддерживают российскую агрессию и участвуют в гуманитарных атаках против Украины, а Керкез также отмечен как провокатор.
Это произошло после матча Лиги наций 25 сентября между Украиной и Венгрией. Во время дополнительного времени игры произошел конфликт, вызванный нарушением правил Александром Назаренко. Венгерский защитник Керкез стал участником этой стычки, вступив в драку с Виктором Цыганковым. Оба футболиста были наказаны желтой карточкой.
Ситуация усугубилась после окончания матча. Отец Керкеза, Себастьян Зан, разместил фотографию, на которой его сын держит Цыганкова, и приложил к ней песню "Russian Paradise" от российских исполнителей АК-47 и Ноггано (Баста). Публикация была удалена спустя некоторое время.
Милош Керкез не давал официальных заявлений относительно этого инцидента.
Важно отметить, что попадание в базу Миротворец не влечет за собой юридических последствий, так как это не официальный государственный реестр. Тем не менее, информация из этой базы может быть использована различными организациями в информационных целях.
Также стоит упомянуть, что из-за травмы защитник Эвертона Виталий Миколенко не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной Украины.