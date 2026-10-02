Футболист Керкез и его отец в базе Миротворец за поддержку российской агрессии

Милош Керкез и его отец обвиняются в поддержке российской агрессии после инцидента в матче Лиги наций 25 сентября.

Футболист Милош Керкез и его отец попали в базу данных Миротворец. В описании к их профилям указано, что они поддерживают российскую агрессию и участвуют в гуманитарных атаках против Украины, а Керкез также отмечен как провокатор.



Это произошло после матча Лиги наций 25 сентября между Украиной и Венгрией. Во время дополнительного времени игры произошел конфликт, вызванный нарушением правил Александром Назаренко. Венгерский защитник Керкез стал участником этой стычки, вступив в драку с Виктором Цыганковым. Оба футболиста были наказаны желтой карточкой.



Ситуация усугубилась после окончания матча. Отец Керкеза, Себастьян Зан, разместил фотографию, на которой его сын держит Цыганкова, и приложил к ней песню "Russian Paradise" от российских исполнителей АК-47 и Ноггано (Баста). Публикация была удалена спустя некоторое время.

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