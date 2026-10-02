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Трамп обвиняет Фридома в стремлении соревноваться с женщинами в WNBA

Трамп поддерживает Фридома в стремлении участвовать в женской лиге баскетбола.
Трамп обвиняет Фридома в стремлении соревноваться с женщинами в WNBA
Кантер Фридом / Getty Images

В ходе события в Оклахоме экс-президент США Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг Фридома, утверждая, что тот хочет соревноваться с женщинами.

"Этот парень - настоящий гигант. Он мечтает играть против женщин. Он этого хочет. Более того, он готов назвать себя женщиной, лишь бы соревноваться с женщинами", - заявил Трамп.

Сага Фридома началась в августе. Бывший центровой НБА объявил о своем стремлении принять участие в драфте WNBA-2027, определяя себя как женщину. Позже аналогичное заявление сделал и экс-игрок НБА Ройс Уайт. Оба использовали эту ситуацию для критики политики женской лиги в контексте дискуссий о участии трансгендеров в спорте.

Однако в августе источники из WNBA сообщили, что Фридом и Уайт не имеют права участвовать в драфте. Детали решения лиги остались неизвестными.

После этого Фридом продолжил свою публичную активность в отношении WNBA и недавно заявил, что пригласил Трампа на свой предполагаемый дебют в женской лиге в 2027 году.

В завершение стоит отметить, что бывший игрок сборной Украины получил пост в команде Лейкерс.

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