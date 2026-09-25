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Северная Ирландия обходит Грузию в драматическом матче: решающий гол на 90+11 минуте

Северная Ирландия одерживает победу над Грузией благодаря голу Ши Чарльза в добавленное время.
Северная Ирландия обходит Грузию в драматическом матче: решающий гол на 90+11 минуте
Сборная Северной Ирландии / Getty Images

Перед предстоящими матчами против Венгрии и Украины Майкл О'Нил и его команда поднялись на три позиции в рейтинге. Этот матч состоялся в Тбилиси 25 сентября.

В добавленное время североирландцы забили решающий гол. Ши Чарльз забил на 90+11-й минуте.

Незадолго до этого Грузия оказалась в численном недостатке, после того как один из ее защитников получил травму, и все замены были уже использованы.

Северная Ирландия является одним из соперников украинской команды в группе B2.

Матч между Грузией и Северной Ирландией завершился со счетом 0:1

Гол: Ши Чарльз, 90+11.

Составы команд:

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гогличидзе, Лочошвили, Двали, Харебашвили, Кочорашвили, Мамагеишвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Микаутадзе.

Северная Ирландия: Пирс Чарльз, Хьюм, Баллард, Макконвилл, Спенсер, Девенни, Чарльз, Галбрайт, Прайс, Келли, Донли.

Наконец, Transfermarkt обновил стоимость игроков в чемпионате Нидерландов.

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