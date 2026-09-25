Северная Ирландия обходит Грузию в драматическом матче: решающий гол на 90+11 минуте
Перед предстоящими матчами против Венгрии и Украины Майкл О'Нил и его команда поднялись на три позиции в рейтинге. Этот матч состоялся в Тбилиси 25 сентября.
В добавленное время североирландцы забили решающий гол. Ши Чарльз забил на 90+11-й минуте.
Незадолго до этого Грузия оказалась в численном недостатке, после того как один из ее защитников получил травму, и все замены были уже использованы.
Северная Ирландия является одним из соперников украинской команды в группе B2.
Матч между Грузией и Северной Ирландией завершился со счетом 0:1
Гол: Ши Чарльз, 90+11.
Составы команд:
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гогличидзе, Лочошвили, Двали, Харебашвили, Кочорашвили, Мамагеишвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Микаутадзе.
Северная Ирландия: Пирс Чарльз, Хьюм, Баллард, Макконвилл, Спенсер, Девенни, Чарльз, Галбрайт, Прайс, Келли, Донли.
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