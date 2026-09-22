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Трубин в основе Лиссабона: успех против Милана переворачивает игру

Трубин впечатлил своей игрой: возможно, его включат в основной состав португальского чемпионата.
Трубин в основе Лиссабона: успех против Милана переворачивает игру
Анатолий Трубин / Getty Images

Согласно португальскому изданию Glorioso 1904, Марку Силва, глава футбольного клуба Лиссабона, рассматривает вариант внедрения Трубина в основной состав, учитывая его успешное представление против Милана в Лиге чемпионов.

Трубину был предоставлен шанс начать игру против итальянского клуба на арене Сан-Сиро, и он не подвел.

Украинский игрок продемонстрировал выдающуюся игру, что убедило тренеров в его готовности к будущим играм.

По словам источника, Марку Силва был поражен игрой голкипера и теперь рассматривает возможность его участия в играх португальского чемпионата.

Важно отметить, что капитан французской национальной команды Килиан Мбаппе пропустил тренировку во вторник из-за симптомов, похожих на грипп.

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