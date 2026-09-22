Трубин впечатлил своей игрой: возможно, его включат в основной состав португальского чемпионата.

Согласно португальскому изданию Glorioso 1904, Марку Силва, глава футбольного клуба Лиссабона, рассматривает вариант внедрения Трубина в основной состав, учитывая его успешное представление против Милана в Лиге чемпионов.



Трубину был предоставлен шанс начать игру против итальянского клуба на арене Сан-Сиро, и он не подвел.



Украинский игрок продемонстрировал выдающуюся игру, что убедило тренеров в его готовности к будущим играм.



По словам источника, Марку Силва был поражен игрой голкипера и теперь рассматривает возможность его участия в играх португальского чемпионата.



Важно отметить, что капитан французской национальной команды Килиан Мбаппе пропустил тренировку во вторник из-за симптомов, похожих на грипп.