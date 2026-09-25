Английские футбольные клубы требуют компенсации от Манчестер Сити: возможный ущерб превышает 100 миллионов фунтов

Манчестер Сити может столкнуться с требованиями о компенсации от других английских команд, в случае признания его вины.

По информации The Times, английские футбольные команды могут потребовать возмещения ущерба от Манчестер Сити.



Манчестер Сити был признан ответственным по 114 обвинениям, хотя наказание пока не установлено.



Как сообщает издание, многие команды стремятся использовать данную обстановку в свою пользу, требуя компенсацию от Манчестер Сити.



В 2024 году несколько команд уже предупредили "горожан", что в случае признания их вины они будут настаивать на компенсации.



The Times также отмечает, что некоторые команды уже оценили возможные суммы возмещения ущерба. Если действия Манчестер Сити привели к тому, что команды не смогли пройти в Лигу чемпионов, то сумма компенсации может превысить 100 миллионов фунтов.



Ранее было объявлено о выборе лучшего игрока года в сборной Англии.