Феррари против Мерседес: Вассер обсуждает мощность двигателей и неожиданный поворот в Гран-при Баку

Лидер команды Феррари Фредерик Вассер высказал свое мнение относительно текущего положения в чемпионате после квалификации Гран-при в Баку.



Стоит отметить, что Джордж Расселл стал обладателем поула, обогнав Леклера на 0.837 секунды.



На вопрос журналистов о том, почему двигатель Мерседеса не считается самым мощным в гонке, несмотря на признание комиссией двигателя Ред Булл наиболее мощным, Вассер объяснил ситуацию и добавил, что, согласно его данным, и у Макса Ферстаппена во время квалификации возникли проблемы с батареей его болида. Он не уверен, повлияли ли эти проблемы на его финальное время прохождения круга.

Вопрос, конечно, интересный. Для начала вам следует задать его ФИА. Если захотите с ними связаться, я дам вам их номер телефона. Ситуация в самом деле вряд ли представляется обычной, но, как бы то ни было, скорость болида на прямой зависит не от одной мощности двигателя, важны также параметры силы сопротивления движению автомобиля.

При этом у Макса Ферстаппена, насколько я понял, по ходу квалификации возникли проблемы с работой батареи на его болиде. Но мне доподлинно неизвестно, повлияли ли именно эти проблемы на его итоговое время прохождения круга.