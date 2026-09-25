Цена на футболиста Степанова удвоилась: теперь он стоит 10 миллионов евро

Степанов удвоил свою стоимость, забив пять мячей за шесть игр, в то время как Цыганков остается стабильным, несмотря на меньшее количество голов.

Цена на 19-летнего форварда Утрехта Артема Степанова значительно возросла. Теперь его оценивают в 10 миллионов евро, в то время как ранее его стоимость составляла 5 миллионов евро.



В текущем сезоне Степанов провел шесть игр за Утрехт в Эредивизи, забив пять мячей.



В то время как стоимость Виктора Цыганкова, другого украинского футболиста, выступающего в Нидерландах, осталась на прежнем уровне. Полузащитник Аякса все еще оценивается в 15 миллионов евро.



Цыганков участвовал в четырех матчах, забив один мяч и сделав одну результативную передачу.



Стоит отметить, что нападающий Реала может быть вновь отдан в аренду.