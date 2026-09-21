Бущан: Эмоции на поле и извинения за конфликт с фанатами

Бущан признался в неконтролируемом всплеске эмоций в ответ на оскорбления от болельщиков во время матча.

Голкипер Динамо Киев Бущан вспыхнул эмоциями и отпраздновал гол перед сектором соперников, что спровоцировало конфликт с фанатами.



После окончания матча Бущан признал, что не смог сдержать эмоции в ответ на провокации со стороны болельщиков. Он утверждает, что во время игры слышал оскорбления в свой адрес, а также в адрес его семьи и близких.





Бущан подчеркнул, что не пытается оправдать свои действия этими обстоятельствами, поскольку как публичная личность он должен нести ответственность за свои поступки. Он также извинился перед всеми, кого могли обидеть его слова.



Голкипер заявил, что сделал выводы из случившегося и в будущем намерен избегать подобных провокаций.



Матч между Зарей и Динамо завершился победой киевлян со счетом 2:0. Голы забили Владимир Бражко и Матвей Пономаренко.