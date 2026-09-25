Брель Эмболо пропустит матчи из-за подделки прививочного сертификата

Эмболо признал вину в подделке документа о прививке и пропустит три матча своего клуба.

Брель Эмболо, нападающий клуба Атланта и швейцарской национальной команды, не сможет выйти на поле в ближайших играх Лиги наций.



В 2025 году футболист был обвинен в подделке медицинского документа о прививке от COVID-19.



Недавно Эмболо признал свою вину в этом деле и был осужден к условному штрафу в размере 60 тысяч евро. В дополнение к этому он пропустит три матча своего клуба.



Изначально Эмболо должен был пропустить игру против Северной Македонии из-за дисквалификации, но после вынесения приговора команда приняла решение не вызывать его на игры вообще.



Заметно, что по той же причине не сможет принять участие в матчах и другой важный игрок швейцарской сборной.