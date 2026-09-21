33-летний футболист признался в использовании поддельного сертификата о вакцинации и готов к сотрудничеству с властями.

Футболист стал центром внимания из-за документа, полученного им в 2022 году.



В понедельник, 21 сентября, 33-летний спортсмен признал свою вину и выступил с официальным заявлением.



Джака признал, что испытывал сомнения по поводу вакцины и был охвачен страхом и неуверенностью. Вместо того, чтобы разрешить свои сомнения, он получил поддельный сертификат о вакцинации.



Футболист выразил свое сожаление и заявил о своей готовности к полному сотрудничеству со швейцарскими властями.



В связи с расследованием Джака не будет участвовать в предстоящих матчах национальной команды Швейцарии. Это решение было принято в сотрудничестве со Швейцарским футбольным союзом.



Джака держит рекорд сборной Швейцарии по числу сыгранных матчей - 152 игры за национальную команду. В 2026 году он был капитаном швейцарской команды на чемпионате мира, где команда дошла до четвертьфинала, но была обыграна Аргентиной.



Стоит отметить, что Тоттенхэм планирует трансфер на £125 млн после неудачного начала сезона.