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Бельгия разгромила Италию в футбольном матче, завершив игру со счетом 2:0

Годтс и Лукебакио забили голы, обеспечив Бельгии победу над Италией в напряженном матче.
Бельгия разгромила Италию в футбольном матче, завершив игру со счетом 2:0
Италия - Бельгия / Getty Images

Бельгия одержала победу над Италией со счетом 2:0.

Мика Годтс из Бельгии открыл счет на 21-й минуте, удачно пробив в нижний угол ворот, охраняемых Джанлуиджи Доннаруммой, после успешного индивидуального прохода.

После перерыва Бельгия усилила свое преимущество. На 69-й минуте Доди Лукебакио обошел нескольких игроков и сильно ударил мяч из-за пределов штрафной зоны, устанавливая окончательный счет матча - 2:0.

Итальянская команда не сумела восстановить равновесие до конца игры.

Итоговый счет: Италия - Бельгия - 0:2

Забившие голы: Годтс (21 минута), Лукебакио (69 минута).

В то же время, стоит упомянуть, что клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) рассматривают возможность требовать компенсацию от Манчестер Сити.

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