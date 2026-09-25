Бельгия разгромила Италию в футбольном матче, завершив игру со счетом 2:0
Годтс и Лукебакио забили голы, обеспечив Бельгии победу над Италией в напряженном матче.
Бельгия одержала победу над Италией со счетом 2:0.
Мика Годтс из Бельгии открыл счет на 21-й минуте, удачно пробив в нижний угол ворот, охраняемых Джанлуиджи Доннаруммой, после успешного индивидуального прохода.
После перерыва Бельгия усилила свое преимущество. На 69-й минуте Доди Лукебакио обошел нескольких игроков и сильно ударил мяч из-за пределов штрафной зоны, устанавливая окончательный счет матча - 2:0.
Итальянская команда не сумела восстановить равновесие до конца игры.
Итоговый счет: Италия - Бельгия - 0:2
Забившие голы: Годтс (21 минута), Лукебакио (69 минута).
В то же время, стоит упомянуть, что клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) рассматривают возможность требовать компенсацию от Манчестер Сити.
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