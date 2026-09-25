Бельгия разгромила Италию в футбольном матче, завершив игру со счетом 2:0

Годтс и Лукебакио забили голы, обеспечив Бельгии победу над Италией в напряженном матче.

Бельгия одержала победу над Италией со счетом 2:0.



Мика Годтс из Бельгии открыл счет на 21-й минуте, удачно пробив в нижний угол ворот, охраняемых Джанлуиджи Доннаруммой, после успешного индивидуального прохода.



После перерыва Бельгия усилила свое преимущество. На 69-й минуте Доди Лукебакио обошел нескольких игроков и сильно ударил мяч из-за пределов штрафной зоны, устанавливая окончательный счет матча - 2:0.



Итальянская команда не сумела восстановить равновесие до конца игры.



Итоговый счет: Италия - Бельгия - 0:2



Забившие голы: Годтс (21 минута), Лукебакио (69 минута).



В то же время, стоит упомянуть, что клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) рассматривают возможность требовать компенсацию от Манчестер Сити.