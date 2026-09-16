Реал одерживает победу над Эльче в напряженном матче: 2:3
Во вторник, 15 сентября, на домашнем поле Эльче принимал мадридский Реал.
Первые 30 минут матча прошли под контролем Эльче, который умело сопротивлялся атакам Реала и сам активно наступал. Но несмотря на все усилия, Дитуро неудачно отразил мяч, и он попал в собственные ворота.
К концу первого тайма Реалу удалось забить еще один гол, и казалось, что победа уже в их руках.
С началом второго тайма Эльче начал активно атаковать Реал, но не смог забить. Мадридцы в свою очередь не проявляли особого энтузиазма.
На 71-й минуте Эльче все же сумел забить, и через десять минут счет был сравнен. Только после этого Реал начал активно атаковать, и в дополнительное время Эспи принес победу мадридцам.
Итоговый счет матча Эльче против Реала - 2:3
Голы: Осорио, 71, Ниньо, 83 - Дитуро (автогол), 25, Мбаппе, 33, Эспи, 90+1
Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 3.56
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 11 - 20
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 2 - 5
Фолы: 21 - 8
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