Реал одерживает победу над Эльче в напряженном матче: 2:3

Реал одержал победу над Эльче со счетом 3:2 в напряженном матче 15 сентября.

Во вторник, 15 сентября, на домашнем поле Эльче принимал мадридский Реал.



Первые 30 минут матча прошли под контролем Эльче, который умело сопротивлялся атакам Реала и сам активно наступал. Но несмотря на все усилия, Дитуро неудачно отразил мяч, и он попал в собственные ворота.



К концу первого тайма Реалу удалось забить еще один гол, и казалось, что победа уже в их руках.



С началом второго тайма Эльче начал активно атаковать Реал, но не смог забить. Мадридцы в свою очередь не проявляли особого энтузиазма.



На 71-й минуте Эльче все же сумел забить, и через десять минут счет был сравнен. Только после этого Реал начал активно атаковать, и в дополнительное время Эспи принес победу мадридцам.



Итоговый счет матча Эльче против Реала - 2:3

Голы: Осорио, 71, Ниньо, 83 - Дитуро (автогол), 25, Мбаппе, 33, Эспи, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.85 - 3.56

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 11 - 20

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 2 - 5

Фолы: 21 - 8

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