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Олейникова: Теннис как инструмент реабилитации для военных и ветеранов

Олейникова будет работать над популяризацией тенниса среди военных и ветеранов, а также поддержкой юниорского тенниса в условиях военного конфликта.
Олейникова: Теннис как инструмент реабилитации для военных и ветеранов
Александра Олейникова / Getty Images

Олейникова начнет работать на некоммерческой основе, не ожидая за это компенсации. Ее основная задача будет заключаться в популяризации тенниса среди военных и ветеранов, поддержке юниорского тенниса в условиях военного конфликта и внедрении современных этических стандартов.

"Запорожье - это южный форпост Украины. Город стоит и продолжает жить и развиваться, несмотря на ежедневные обстрелы. Но в этом городе есть дети - и местные, и ВПЛ, - которые, несмотря на войну, должны иметь возможности для спортивного развития", - подчеркнула Олейникова.

Теннисистка уточнила, что особое внимание будет уделено военнослужащим и ветеранам, для которых теннис может стать элементом отдыха, восстановления и реабилитации. Олейникова также планирует внести свой вклад в восстановление спортивной инфраструктуры Приазовья после освобождения оккупированных территорий.

Стоит отметить, что впервые в истории две украинские теннисистки вошли в десятку лучших по рейтингу WTA.

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