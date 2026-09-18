Ветеран Формулы-1 Майк Эллиот становится техническим директором Альпин
Альпин официально объявил о назначении нового технического директора.
Майк Эллиот, ветеран в мире Формулы-1, теперь будет отвечать за координацию большинства процессов в команде.
Важно упомянуть, что Эллиот уже имел дело с Альпин, когда команда была известна как Рено в период с 2008 по 2012 годы, а до этого он был частью команды Макларен.
После этого Эллиот проработал 11 лет в Мерседес, где и заслужил свою репутацию. В течение своей карьеры он сделал значительный вклад в завоевание восьми Кубков конструкторов и восьми чемпионских титулов.
Назначение такого уважаемого специалиста является еще одним шагом Альпин на пути к вхождению в топ-4.
Ранее также было упомянуто, что Кристиан Хорнер, экс-руководитель команды Ред Булл, рассматривает возможность стать акционером Альпин.