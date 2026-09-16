Арсенал и Ливерпуль одерживают победы в 1/16 финала Кубка английской лиги

Арсенал и Ливерпуль одержали победы в 1/16 финала Кубка английской лиги, обыграв Ипсвич и Тоттенхэм соответственно.

Во вторник, 15 сентября, прошли игры 1/16 финала Кубка английской лиги.



Ипсвич на домашнем стадионе принимал лондонский Арсенал. Гости проявили большую активность и уже в начале игры забили два мяча, авторами которых стали Доуман и Мадуэке. Ипсвичу удалось немного отвести игру от своих ворот.

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С началом второго тайма Арсенал усилил свое преимущество, забив третий мяч, а затем Мерино увеличил разницу в счете. Несмотря на это, Ипсвич продолжал борьбу и сумел забить один мяч. Однако, команда Артеты уверенно защищалась, и Ипсвичу не удалось переломить ход матча, забив лишь еще один мяч в концовке игры.Итоговый счет: Ипсвич - Арсенал 2:4. Голы: Мехмети, 62, Акпом, 90+1 - Доуман, 7, 47, Мадуэке, 16, Мерино, 58.Статистика матча: ожидаемые голы (xG): 0.73 - 0.95, владение мячом: 41% - 59%, удары: 8 - 12, удары в створ: 3 - 6, угловые: 3 - 2, фолы: 11 - 13.В то же время на стадионе Энфилд проходил матч между Ливерпулем и Тоттенхэмом.Игра началась с обмена моментами между командами, после чего Макаллистер открыл счет в пользу Ливерпуля. Во втором тайме Гакпо забил еще один мяч для Ливерпуля, но Тоттенхэм сумел вернуть интригу в матч благодаря голу Галлахера. Однако, в конце матча Собослай забил третий мяч для Ливерпуля, выбив Тоттенхэм из Кубка Лиги.Итоговый счет: Ливерпуль - Тоттенхэм 3:1. Голы: Макаллистер, 21, Гакпо, 54, Собослай, 90+1 - Галлахер, 69.Статистика матча: ожидаемые голы (xG): 1.53 - 2.33, владение мячом: 44% - 56%, удары: 12 - 17, удары в створ: 5 - 6, угловые: 5 - 9, фолы: 15 - 11.