УПЛ-2026/27, анонс 7-го тура: битва действующего чемпиона и вице-чемпиона

Предлагаем вашему вниманию, совместно с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, анонс матчей очередного тура чемпионата Украины.

В пятницу, 18 сентября, стартует седьмой тур УПЛ, который станет последним перед перерывом на сборные.

В рамках тура чемпион Шахтер встретится с действующим вице-чемпионом ЛНЗ. Также интересными матчами могут быть противостояния между Полесьем и Кривбассом, и между Динамо и Зарей.

Представляем превью заключительных перед паузой поединков чемпионата Украины.

Черноморец — Оболонь

18 сентября | 13:00 | Стадион Черноморец, Одесса

Седьмой тур откроется поединком между аутсайдерами – Черноморцем и Оболонью.

Команды идут рядом в турнирной таблице, занимая 13 и 14 места соответственно, которые по итогам сезона отправили бы их в зону переходных матчей за право остаться в УПЛ, однако стоит отметить, что у «моряков» есть одна победа и на один матч меньше сыграно.

Дела «пивоваров» идут не так радужно. Они трижды сыграли в нулевую ничью, и лишь в прошлом туре впервые отметились голом за весь сезон УПЛ, однако это не помогло им отобрать очки у ЛНЗ.

Эксперты BETKING ожидают, что голевая серия киевлян продолжится в этом поединке. Коэффициент на тотал больше Оболони составляет 1,5.

Полесье — Кривбасс

18 сентября | 15:30 | Центральный стадион, Житомир

Житомирское Полесье, которое является лидером чемпионата, примет дома Кривбасс, который идет в нижней половине турнирной таблицы и имеет явные проблемы с набором очков.

В свою очередь, «волки» после обидного поражения в первом туре вообще нигде не уступают, и на данный момент набрали 15 из 18 возможных очков, поэтому подопечным Патрика ван Леувена будет явно непросто против такого оппонента.

На линии BETKING считают, что Полесье является фаворитом и на победу житомирян дают коэффициент 1,32, а вот на победу гостей аж 10,20. Ничья имеет коэффициент 5,75.

Харьков — Буковина

19 сентября | 13:00 | Арена Левый Берег, Киев

Хозяева буксовали на старте сезона, однако, похоже, им все-таки удалось найти свою игру.

Что же до Буковины, то черновчанам не везло с реализацией на старте сезона, и они не забили ни одного гола в течение первых трех поединков. В матче против Динамо их «прорвало», и они забили трижды, после этого было две ничьи – 0:0 и 1:1.

Помочь подопечным Сергея Шищенко с реализацией должно новое приобретение. Клуб усилился экс-форвардом Вулверхэмптона Ренатом Дадашовым.

BETKING считает, что гол Дадашова в его дебютном матче является маловероятным. Коэффициент на это событие составляет 4,50.

Заря — Динамо Киев

19 сентября | 15:30 | Стадион Динамо им. Валерия Лобановского, Киев

Накануне матча против киевлян луганский клуб «поджег» украинское медиапространство громким подписанием. Коллектив Виктора Скрипника усилился Жерсоном Родригешем, который запомнился нашим болельщикам именно выступлениями за Динамо, поэтому дебютировать в новом клубе люксембуржец может против одного из своих старых клубов.

Что же до Динамо, то после подписаний Бущана, Ба и Прадо «бело-синие» не радовали фанатов новыми приобретениями, однако порадовали результатом в предыдущем поединке. Столичный клуб разгромил Эпицентр, в частности, благодаря шикарному голу Матвея Пономаренко со штрафного.

Эксперты BETKING считают, что более вероятным является результат, при котором лишь одной или ни одной команде удастся забить в этом матче. На это коэффициент 1,76, тогда как на обе забьют – 2,00.

Эпицентр — Левый Берег

19 сентября | 18:00 | Стадион им. Григория Тонкочеева, Каменец-Подольский

Эпицентр на данный момент демонстрирует «идеальный» баланс результатов, который по итогам этого тура непременно нарушится: 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения.

Левый Берег, в свою очередь, на данный момент находится над зоной переходных матчей и удержит для себя эту позицию в случае положительного результата.

Эксперты BETKING дают коэффициент на победу Эпицентра 2,08, а на победу Левого Берега — 3,40. Ничья оценивается в 3,50.

Кудровка — Колос

20 сентября | 13:00 | Стадион Авангард, Ровно

В этом матче мы имеем битву аутсайдеров, и если от Кудровки примерно этого и ожидали, то Колос находится там, где перед стартом сезона его не ожидали увидеть.

В связи с этим, в инфопространстве уже появляются слухи о возможной отставке Руслана Костышина с поста тренера ковалевцев, поэтому ему нужно настроить свою команду на триумф против прямого конкурента на данный момент, чтобы обезопасить себя по крайней мере на следующие несколько недель.

На линии BETKING считают, что Колосу удастся триумфировать: на это предлагают коэффициент 2,05, на победу хозяев 3,60. На ничью коэффициент составляет 3,40.

Карпаты — Верес

20 сентября | 15:30 | Стадион Украина, Львов

После поражения от Шахтера львовяне смогли реабилитироваться, победив Колос сначала в чемпионате, а затем и в кубке. Теперь перед ними стоит задача продолжить новую победную серию, победив еще и Верес.

Сделать это будет не так и просто, ведь в последних трех матчах ровенчане не проигрывали, имея 2 ничьи и 1 победу.

Эксперты BETKING считают, впрочем, что именно «львы» являются фаворитами. Коэффициент на их триумф – 1,48, а на победу гостей – 6,66. Коэффициент на ничью составляет 4,25.

Шахтер — ЛНЗ

20 сентября | 18:00 | Арена Львов, Львов

После довольно легкой победы над Вильховцами в Кубке Украины Шахтер встретится с вице-чемпионом прошлого сезона – ЛНЗ, в матче, который закроет программу седьмого тура.

«Дончане» будут пытаться не отпустить Полесье и продолжать с ними борьбу за первую строчку, одержав победу в этом матче.

Тогда как ЛНЗ, у которого такой же баланс, как и у Эпицентра, то есть 2 победы, 2 поражения и 2 ничьи, будет пытаться продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате до трех матчей, ведь в двух последних они сыграли вничью и победили соответственно.

Эксперты BETKING уверены в победе Шахтера, предлагая на нее коэффициент 1,53, а на победу ЛНЗ — 5,75. Ничья оценивается в 4,25.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «Слотс Ю.Эй»: Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024) выданы сроком на 5 лет.