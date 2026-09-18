Забивание голов - самая сложная задача: Мбаппе - о трудностях футбола

Забивание голов - самая сложная задача в футболе, утверждает Мбаппе.

Форвард Реала Килиан Мбаппе выразил свое мнение о сложности забивания голов в футболе.



Мбаппе, который родился во Франции, утверждает, что каждый футболист на поле играет свою специфическую роль, и каждая из них представляет свои трудности. Но, по его словам, забивание голов - это самая сложная и важная задача.



"Забивать непросто, потому что иначе все бы забивали голы. Не все забивают, но в этом нет ничего плохого. Люди думают, что это плохо. У каждого на поле своя роль. Не все забивают голы, не все отдают хорошие пасы, не все прессингуют… Для меня забивать голы - самое сложное, но футбол не легок ни на одной позиции", - отметил он.



Стоит отметить, что в текущем сезоне Мбаппе сыграл в семи матчах, где забил восемь голов и сделал два ассиста.



Ранее стало известно, что Реал подписал контракт с молодым украинским футболистом.