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Забивание голов - самая сложная задача: Мбаппе - о трудностях футбола

Забивание голов - самая сложная задача в футболе, утверждает Мбаппе.
Забивание голов - самая сложная задача: Мбаппе - о трудностях футбола
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе выразил свое мнение о сложности забивания голов в футболе.

Мбаппе, который родился во Франции, утверждает, что каждый футболист на поле играет свою специфическую роль, и каждая из них представляет свои трудности. Но, по его словам, забивание голов - это самая сложная и важная задача.

"Забивать непросто, потому что иначе все бы забивали голы. Не все забивают, но в этом нет ничего плохого. Люди думают, что это плохо. У каждого на поле своя роль. Не все забивают голы, не все отдают хорошие пасы, не все прессингуют… Для меня забивать голы - самое сложное, но футбол не легок ни на одной позиции", - отметил он.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Мбаппе сыграл в семи матчах, где забил восемь голов и сделал два ассиста.

Ранее стало известно, что Реал подписал контракт с молодым украинским футболистом.

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