Забивание голов - самая сложная задача: Мбаппе - о трудностях футбола
Форвард Реала Килиан Мбаппе выразил свое мнение о сложности забивания голов в футболе.
Мбаппе, который родился во Франции, утверждает, что каждый футболист на поле играет свою специфическую роль, и каждая из них представляет свои трудности. Но, по его словам, забивание голов - это самая сложная и важная задача.
"Забивать непросто, потому что иначе все бы забивали голы. Не все забивают, но в этом нет ничего плохого. Люди думают, что это плохо. У каждого на поле своя роль. Не все забивают голы, не все отдают хорошие пасы, не все прессингуют… Для меня забивать голы - самое сложное, но футбол не легок ни на одной позиции", - отметил он.
Стоит отметить, что в текущем сезоне Мбаппе сыграл в семи матчах, где забил восемь голов и сделал два ассиста.
Ранее стало известно, что Реал подписал контракт с молодым украинским футболистом.