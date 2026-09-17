Шок от допинг-теста: хорватский футболист рассказал о борьбе и переезде в Италию

Футболист из Хорватии признался в шоке от положительного результата допинг-теста, учитывая его строгую приверженность профессиональной дисциплине.

Срна в подкасте Дениса Бойко рассказал:

Я никогда не выходил из зоны комфорта, что придавало мне некую уверенность. И тут в один день все рушится. Я берусь вести борьбу, выигрываю, официально, в суде, присуждают восемь месяцев, поставленных на паузу, - и впоследствии я прибываю играть в Италию.