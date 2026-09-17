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Шок от допинг-теста: хорватский футболист рассказал о борьбе и переезде в Италию

Восемь месяцев перерыва, судебные баталии и переезд в Италию: футболист Срна описывает свою борьбу с допинг-скандалом.
Шок от допинг-теста: хорватский футболист рассказал о борьбе и переезде в Италию
Дарио Срна / Getty Images

Футболист из Хорватии признался в шоке от положительного результата допинг-теста, учитывая его строгую приверженность профессиональной дисциплине.

Срна в подкасте Дениса Бойко рассказал:

Я никогда не выходил из зоны комфорта, что придавало мне некую уверенность. И тут в один день все рушится. Я берусь вести борьбу, выигрываю, официально, в суде, присуждают восемь месяцев, поставленных на паузу, - и впоследствии я прибываю играть в Италию.



Футболист также подчеркнул, что в тот период его супруга играла важную роль, а его интересы представлял адвокат Майк Морган, который также работал над делом Михаила Мудрика.

Срна охарактеризовал этот период как одну из наиболее важных учебных стадий в его карьере.

Тем временем форвард Шахтера приглашен в национальную команду Буркина-Фасо.

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