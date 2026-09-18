Ювентус разгромил НЕК в Лиге Европы, Борнмут и Ференцварош совершают исторические победы

Ювентус доминирует в матче с НЕК, забив пять голов без ответа, в то время как Борнмут и Ференцварош также одерживают победы в своих матчах в Лиге Европы.

Итальянский футбольный клуб Ювентус успешно стартовал в Лиге Европы, уничтожив НЕК из Нидерландов со счетом 5:0. Аргентинец Николас Гонсалес открыл счет на 9-й минуте, используя длинную передачу от вратаря Ювентуса Камиля Грабары и ошибку вратаря соперника. Затем, на 24-й и 35-й минутах, молодые футболисты Керим Алайбегович и Ник Вольтемаде увеличили преимущество Ювентуса до трех голов.



Во втором полувремени Ювентус продолжил доминировать на поле. На 75-й минуте Зеки Челик забил четвертый гол, а на 82-й минуте Рандаль Коло Муани установил финальный счет в матче - 5:0.



В другом матче тура, английский Борнмут впервые в своей истории одержал победу в еврокубках, победив Реал Сосьедад со счетом 2:1. Джастин Клюйверт и Раян забили голы за английский клуб до перерыва, а Серхио Гомес уменьшил отставание для Реал Сосьедад после перерыва, но испанцам не удалось избежать поражения.



Венгерский Ференцварош сенсационно победил Селтик в Глазго со счетом 3:1. Бамиделе Юсуф открыл счет на 20-й минуте, а затем защитник Селтика Лиам Скейлз забил автогол. Мику Бауру сумел сравнять счет для Селтика, но Кристоффер Захариассен и Даниэль Арзани забили еще два гола, обеспечив Ференцварош убедительную победу.

Ранее Манчестер Сити разгромил Норвич: дебютант Флойд Самба забил два гола.