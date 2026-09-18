Эмери о Гарначо: Ему нужно время и усердная работа

Эмери подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования навыков Гарначо и призвал проявить терпение в ожидании его прогресса.

Главный тренер футбольного клуба Астон Вилла Унаи Эмери прокомментировал отсутствие Алехандро Гарначо в основном составе команды.



Астон Вилла арендовала аргентинца от Челси с возможностью его последующего выкупа при выполнении определенных условий.



В текущем сезоне Гарначо трижды выходил на поле в качестве замены и столько же раз оставался на скамейке запасных. Эмери подчеркнул, что Гарначо еще должен пройти долгий путь к совершенствованию своих навыков.



"Ему нужно продолжать работать. Работать, работать, тренироваться, работать. А когда появится возможность выйти на поле - стараться сыграть хорошо. Он прогрессирует, но сейчас у нас есть игроки, которые выглядят предпочтительнее.

Джордж Хеммингс играет превосходно. Алиссон тоже хорошо все понимает и дает нам именно то, что нужно. Мбайе тоже хорошо себя проявил. Хотим создать конкурентоспособную команду, где игроки борются за место в составе, соответствуя нашему стилю игры.

Гарначо немного отстает из-за обстоятельств, возникших во время предсезонки. Нужно набраться терпения и дать ему столько времени, сколько потребуется", - заявил Эмери.



Ранее Килиан Мбаппе поделился своими мыслями о самых сложных аспектах футбола.