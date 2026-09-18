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Манчестер Сити разгромил Норвич: дебютант Флойд Самба забил два гола

Молодые таланты Манчестер Сити демонстрируют свою силу, обеспечивая победу над Норвичем со счетом 5:0 в 1/16 финала Кубка лиги.
Манчестер Сити разгромил Норвич: дебютант Флойд Самба забил два гола
Флойд Самба / Getty Images

Несмотря на неполный состав, Манчестер Сити сумел создать настоящий шторм для своего соперника на поле.

17-летний Флойд Самба стал главным героем матча, забив два гола в своем дебютном матче за основной состав Манчестер Сити. Стоит отметить, что он - сын Кристофера Самбы, экс-защитника Блэкберна и Куинз Парк Рейнджерс.

Райан Шерки усилил преимущество хозяев еще до перерыва. После перерыва бразилец Аллан забил свой первый гол за Манчестер Сити, а 17-летний Райан Макайду забил финальный гол на 90-й минуте.

Следующую игру Манчестер Сити сыграет против Брайтона, который ранее в тяжелой борьбе победил Манчестер Юнайтед.

Кубок лиги. 1/16 финала

Манчестер Сити - Норвич - 5:0

Голы: Флойд Самба, 29, 54, Райан Шерки, 32, Аллан, 48, Райан Макайду, 90.

В свете этих событий, стоит отметить, что Боэли ушел с должности председателя правления Челси, продав свою долю акций.

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