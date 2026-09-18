Манчестер Сити разгромил Норвич: дебютант Флойд Самба забил два гола
Несмотря на неполный состав, Манчестер Сити сумел создать настоящий шторм для своего соперника на поле.
17-летний Флойд Самба стал главным героем матча, забив два гола в своем дебютном матче за основной состав Манчестер Сити. Стоит отметить, что он - сын Кристофера Самбы, экс-защитника Блэкберна и Куинз Парк Рейнджерс.
Райан Шерки усилил преимущество хозяев еще до перерыва. После перерыва бразилец Аллан забил свой первый гол за Манчестер Сити, а 17-летний Райан Макайду забил финальный гол на 90-й минуте.
Следующую игру Манчестер Сити сыграет против Брайтона, который ранее в тяжелой борьбе победил Манчестер Юнайтед.
Кубок лиги. 1/16 финала
Манчестер Сити - Норвич - 5:0
Голы: Флойд Самба, 29, 54, Райан Шерки, 32, Аллан, 48, Райан Макайду, 90.
В свете этих событий, стоит отметить, что Боэли ушел с должности председателя правления Челси, продав свою долю акций.