Молодые таланты Манчестер Сити демонстрируют свою силу, обеспечивая победу над Норвичем со счетом 5:0 в 1/16 финала Кубка лиги.

Несмотря на неполный состав, Манчестер Сити сумел создать настоящий шторм для своего соперника на поле.



17-летний Флойд Самба стал главным героем матча, забив два гола в своем дебютном матче за основной состав Манчестер Сити. Стоит отметить, что он - сын Кристофера Самбы, экс-защитника Блэкберна и Куинз Парк Рейнджерс.



Райан Шерки усилил преимущество хозяев еще до перерыва. После перерыва бразилец Аллан забил свой первый гол за Манчестер Сити, а 17-летний Райан Макайду забил финальный гол на 90-й минуте.



Следующую игру Манчестер Сити сыграет против Брайтона, который ранее в тяжелой борьбе победил Манчестер Юнайтед.



Кубок лиги. 1/16 финала



Манчестер Сити - Норвич - 5:0



Голы: Флойд Самба, 29, 54, Райан Шерки, 32, Аллан, 48, Райан Макайду, 90.



В свете этих событий, стоит отметить, что Боэли ушел с должности председателя правления Челси, продав свою долю акций.