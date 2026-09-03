Бавария сокрушительно побеждает Оснабрюк в 1/32 финала Кубка Германии

Бавария одерживает уверенную победу над Оснабрюком в 1/32 финала Кубка Германии, счет 4:1.

2 сентября в рамках 1/32 финала Кубка Германии состоялась встреча между футбольными клубами Бавария и Оснабрюк. Бавария, действующий чемпион турнира, без труда преодолела барьер первого раунда, одержав победу над командой из второго дивизиона Оснабрюк со счетом 4:1.

Читайте также: Аталанта одерживает победу над Болоньей благодаря голу Самарджича в добавленное время

Бавария контролировала ход игры на протяжении всего матча, несмотря на то, что первый гол был забит в ее ворота. Робин Майснер из Оснабрюка открыл счет на пятой минуте игры. Однако, Бавария быстро взяла ситуацию под контроль и вышла вперед до конца первого тайма благодаря усилиям Гарри Кейна и Тома Бишофа.Во втором тайме Оснабрюк не смог пробить ворота соперника, в то время как Бавария уверенно довела матч до победы. Майкл Олисе увеличил отрыв Баварии на 73-й минуте, а Гарри Кейн забил второй гол и установил окончательный счет, реализовав пенальти.

Оснабрюк - Бавария 1:4

Голы: Майснер, 5 - Кейн, 18, 86 (пен.), Бишоф, 24, Олисе, 73

Ожидаемые голы (xG): 0.13 - 3.11

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 5 - 22

Удары в створ: 2 - 9

Угловые: 0 - 8

Фолы: 6 - 9

Оснабрюк: Крумрай - Фабински, Мюллер, Виманн - Каммербауэр, Вагнер, Якобсен (Раймунд, 62), Баджи (Фабер, 62) - Мюнст (Опитц, 74), Бек - Майснер (Кьере, 74).

Бавария: Урбиг - Браун (Дэвис, 62), Ким, Та, Станишич - Бишоф (Павлович, 80), Киммих - Диас, Сайбари (Карл, 62), Олисе (Ндиайе, 87) - Кейн (Лаймер, 87).