Джордж Расселл обогнал Ферстаппена: самый захватывающий финиш в истории Формулы-1

Расселл обогнал Ферстаппена в захватывающем финале гонки Формулы-1, ставшим самым напряженным с 2002 года.

В финальном этапе гонки Джордж Расселл из команды Mercedes, британский гонщик, обогнал Макса Ферстаппена, представляющего команду Red Bull.



Временная разница между ними при пересечении финишной черты составила лишь 0,196 секунды.



Этот напряженный финиш стал самым захватывающим в истории Формулы-1 с момента проведения Гран-при США в 2002 году.



Видео увлекательного конца гонки можно просмотреть ниже.

A drag race to the finish line! 🍿 #F1 #AzerbaijanGP https://t.co/Nb6xfkkpIb — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

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