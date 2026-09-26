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Бунт в ирландской сборной: игроки голосовали за отказ от матча

Неожиданные события перед матчем: отмена пресс-конференции и тренировки, возможный отказ игроков от участия в игре и голосование в команде.
Бунт в ирландской сборной: игроки голосовали за отказ от матча
Сборная Ирландии / Getty Images

В субботу утром появились вопросы касательно предстоящего матча. Пресс-конференция главного тренера Хеймира Хадльгримссона была отменена всего за 15 минут до запланированного времени, а запланированная тренировка не состоялась в назначенный час.

Игроки национальной команды провели продолжительное совещание в отеле. По неподтвержденной информации, некоторые футболисты, включая голкипера Гэвина Базуну, рассматривали вариант отказа от участия в игре.

Позже команда вернулась на стадион Надьердеи для пресс-конференции. Исполнительный директор Ирландской футбольной ассоциации Дэвид Керрелл объявил о голосовании среди игроков.

Керрелл подтвердил:

Преимущественное большинство игроков проголосовало за то, чтобы матч все-таки провести.



Стоит отметить, что перед матчем против Украины грузинская сборная назначила нового главного тренера.

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