Бунт в ирландской сборной: игроки голосовали за отказ от матча
Неожиданные события перед матчем: отмена пресс-конференции и тренировки, возможный отказ игроков от участия в игре и голосование в команде.
В субботу утром появились вопросы касательно предстоящего матча. Пресс-конференция главного тренера Хеймира Хадльгримссона была отменена всего за 15 минут до запланированного времени, а запланированная тренировка не состоялась в назначенный час.
Игроки национальной команды провели продолжительное совещание в отеле. По неподтвержденной информации, некоторые футболисты, включая голкипера Гэвина Базуну, рассматривали вариант отказа от участия в игре.
Позже команда вернулась на стадион Надьердеи для пресс-конференции. Исполнительный директор Ирландской футбольной ассоциации Дэвид Керрелл объявил о голосовании среди игроков.
Керрелл подтвердил:
Преимущественное большинство игроков проголосовало за то, чтобы матч все-таки провести.
Стоит отметить, что перед матчем против Украины грузинская сборная назначила нового главного тренера.
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