Футбольный рывок: Финляндия разгромила Сан-Марино, а Казахстан не справился с Фарерами

Финляндия разгромила Сан-Марино, Исландия сыграла вничью с Эстонией, Люксембург обыграл Болгарию, а Казахстан не смог победить Фарерские острова.

Финляндия одержала уверенную победу над Сан-Марино со счетом 7:0, где Йоэль Похьянпало оформил хет-трик, забив на 5-й, 79-й и 88-й минутах. Дважды отличился Лео Вальта, а Адриан Сванбек и Беньямин Кельман внесли свой вклад, забив по одному мячу. Игрок Сан-Марино Алессандро Голинуччи был отправлен с поля на 51-й минуте.



В параллельном матче группы Исландия не сумела обыграть Эстонию. Андри Гудьонсен открыл счет для Исландии в завершении первого тайма, но Максим Паскочий сравнял счет после перерыва, и матч завершился вничью 1:1.



Люксембург одержал победу над Болгарией в гостевом матче со счетом 2:1. Болгары открыли счет благодаря Асену Чандарову, но Леандро Баррейро сравнял счет до перерыва, а Венсан Тилль забил победный гол на 65-й минуте.



Казахстан не смог одолеть Фарерские острова в своем первом официальном матче под руководством Джона ван 'т Схипа. Аки Дебес Самуэльсен открыл счет для Фарерских островов на 14-й минуте, но Темирлан Ерланов сравнял счет через 12 минут. Матч завершился вничью 1:1.



В отборочном турнире Евро-2027 юниорская сборная Украины сыграла вничью с Турцией.