Испания одерживает победу над Англией на стадионе Уэмбли: 3:2

Испания одержала победу над Англией со счетом 3:2 на стадионе Уэмбли в Лондоне, несмотря на упорную борьбу англичан.

Встреча между командами прошла на стадионе Уэмбли в Лондоне.



Испанцы открыли счет уже на второй минуте игры, когда Ламин Ямаль воспользовался промахом английской обороны и отправил мяч в дальний угол ворот.



К концу первого тайма англичане сумели сравнять счет. На 36-й минуте Энтони Гордон завершил контратаку, получив передачу от Джуда Беллингема, а через четыре минуты Гарри Кейн головой реализовал подачу О'Райли.



В начале второго тайма англичанам предоставился шанс выйти вперед. На 54-й минуте они получили шанс на пенальти, но удар Кейна с 11-метровой отметки остановила перекладина.



Через шесть минут Испания воспользовалась ошибкой соперника. На 60-й минуте Алекс Баэна точно пробил в правый угол ворот после передачи от Дани Ольмо.



На 74-й минуте гости увеличили свое преимущество. Баэна начал атаку и сделал передачу на Микеля Оярсабаля, который перебросил мяч через вратаря.



Англия - Испания - 2:3



Голы: Гордон, 36, Кейн, 40 - Ямаль, 2, Баэна, 60, Оярсабаль, 74.



Также стоит отметить, что Финляндия забила семь голов, а Казахстан потерял очки.