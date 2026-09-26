Украина U-21 в напряженной борьбе спасает ничью против Турции U-21

Украина U-21 в упорной борьбе сыграла вничью с Турцией U-21, забив два гола и сократив отрыв в счете.

Турецкий футбольный клуб забил первый гол на 12-й минуте игры, благодаря Эмирхану Илкхану, который воспользовался ошибкой украинской обороны и обошел вратаря Назара Домчака. На 33-й минуте Али Хабешоглу увеличил отрыв гостей, забив гол после борьбы в штрафной зоне - 0:2.



После перерыва украинская команда под руководством Дмитрия Михайленко быстро сократила разницу в счете. На 47-й минуте Олег Кривсун мощно ударил по воротам с левого края штрафной зоны после передачи от Александра Пищура - 1:2.



Украинцы продолжали атаковать, и на 82-й минуте их усилия были вознаграждены. Даниил Кревсун передал мяч Рамику Гаджиеву, который перешел в центр и точно ударил по воротам, отправив мяч в левый угол - 2:2.



В конечной стадии игры украинцы пытались выиграть, но счет остался неизменным.



Это был первый официальный матч Дмитрия Михайленко в роли главного тренера сборной Украины U-21.



После ничьей Украина набрала 9 очков и занимает третье место в группе H. Перед последним туром команда отстает от Турции на два очка и от Хорватии - на четыре.



Украина U-21 - Турция U-21 - 2:2



Голы: Кревсун, 47, Гаджиев, 82 - Илкхан, 12, Хабешоглу, 33.



Следующий матч украинская команда проведет 2 октября против Хорватии. Этот матч будет последним для команды в групповом этапе отбора.