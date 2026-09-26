С 16-й позиции к пятой: итальянский гонщик демонстрирует мастерство в Баку

Антонелли преодолел трудности и занял пятое место в Баку, несмотря на аварию и проблемы с болидом во время квалификации.

Итальянский автогонщик завоевал пятое место в гонке в Баку, несмотря на то, что из-за аварии во время квалификации он стартовал с 16-й позиции.



20-летний пилот столкнулся с проблемами уже на этапе тренировок, когда у него возникли сложности с гидравликой, а затем он допустил ошибку во время квалификации. В ходе гонки болид Антонелли был поврежден в результате столкновения с автомобилем команды Haas. В то же время его партнер по команде Mercedes Джордж Расселл стал победителем гонки, сократив отставание в очках от Антонелли в чемпионате с 81 до 66.

Антонелли сознался:

Должен признать, что это был мой худший уик-энд в сезоне, причем с огромным отставанием. Меня постоянно преследовало чувство, что каждый раз я отстаю все больше и больше, а после ошибки в квалификации вообще уверенности во мне поубавилось совсем.

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