Колапинто вызвал аварию на Гран-при: Норрис требует жестких санкций

Колапинто вызвал аварию, Норрис требует строгих санкций.

Инцидент произошел на 36-м круге, сразу после рестарта гонки за автомобилем безопасности. Франко Колапинто, гонщик команды Alpine, не справился с управлением на первом повороте и врезался в своего партнера по команде Пьера Гасли. В результате аварии также пострадал Норрис, когда его машина McLaren влетела в стену. Все трое участников были вынуждены покинуть трассу.





📹 Así ha sido el accidente en la relanzada causado por Franco Colapinto #F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 https://t.co/hoEF6P67Ch — The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) September 26, 2026

После гонки Норрис заявил, что за подобные ошибки нужно вводить более строгие санкции:

Полагаю, что FIA следует действовать построже и начать дисквалифицировать за подобные проявления на трассе. Это просто кощунство какое-то со стороны пилотов. Это же влетает в копеечку: теперь из-за этого мой автомобиль пошел в утиль.

Британский гонщик также отметил, что некоторые пилоты не заслуживают участия в Формуле-1, если продолжают допускать подобные ошибки:

Пилотов необходимо просто дисквалифицировать за подобное, потому что это не тот уровень вождения, который заслуживает быть в Формуле-1.

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