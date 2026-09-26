Колапинто вызвал аварию на Гран-при: Норрис требует жестких санкций
Инцидент произошел на 36-м круге, сразу после рестарта гонки за автомобилем безопасности. Франко Колапинто, гонщик команды Alpine, не справился с управлением на первом повороте и врезался в своего партнера по команде Пьера Гасли. В результате аварии также пострадал Норрис, когда его машина McLaren влетела в стену. Все трое участников были вынуждены покинуть трассу.
📹 Así ha sido el accidente en la relanzada causado por Franco Colapinto #F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 https://t.co/hoEF6P67Ch— The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) September 26, 2026
После гонки Норрис заявил, что за подобные ошибки нужно вводить более строгие санкции:
Полагаю, что FIA следует действовать построже и начать дисквалифицировать за подобные проявления на трассе. Это просто кощунство какое-то со стороны пилотов. Это же влетает в копеечку: теперь из-за этого мой автомобиль пошел в утиль.
Британский гонщик также отметил, что некоторые пилоты не заслуживают участия в Формуле-1, если продолжают допускать подобные ошибки:
Пилотов необходимо просто дисквалифицировать за подобное, потому что это не тот уровень вождения, который заслуживает быть в Формуле-1.
Однако Колапинто избежал дисквалификации. Стюарды признали его виновным в инциденте и наложили на него 10-секундный штраф, который в связи с его схождением с трассы был преобразован в потерю пяти мест на стартовой решетке следующего Гран-при.
Колапинто признал свою вину в случившемся и извинился перед своей командой, Гасли и Норрисом.
Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот Mercedes Джордж Расселл. Макс Ферстаппен занял второе место, а Изак Хаджар - третье.