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Аталанта одерживает победу над Болоньей благодаря голу Самарджича в добавленное время

Аталанта одерживает победу над Болоньей благодаря решающему голу Самарджича в добавленное время.
Аталанта одерживает победу над Болоньей благодаря голу Самарджича в добавленное время
Артем Довбик / Getty Images

В заключительный день августа, понедельник, футбольная команда Аталанта принимала на своем домашнем поле Болонью. Артем Довбик начал матч, сидя на скамейке запасных.

В течение первого тайма гостевая команда уверенно доминировала на поле, но не смогла преобразовать свое превосходство в голы.

Во второй половине матча Довбик присоединился к игре, но его присутствие не привнесло значительных изменений.

Болонья продолжала контролировать игру, создавая опасные ситуации, но наиболее заметным моментом остался удар Камбьяги в перекладину. В конечном итоге, в добавленное время, Самарджич забил решающий гол, обеспечив победу Аталанты.

Финальный счет матча: Аталанта - Болонья - 1:0
Автором гола стал Самарджич, на 96-й минуте.

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