Аталанта одерживает победу над Болоньей благодаря решающему голу Самарджича в добавленное время.

В заключительный день августа, понедельник, футбольная команда Аталанта принимала на своем домашнем поле Болонью. Артем Довбик начал матч, сидя на скамейке запасных.



В течение первого тайма гостевая команда уверенно доминировала на поле, но не смогла преобразовать свое превосходство в голы.



Во второй половине матча Довбик присоединился к игре, но его присутствие не привнесло значительных изменений.



Болонья продолжала контролировать игру, создавая опасные ситуации, но наиболее заметным моментом остался удар Камбьяги в перекладину. В конечном итоге, в добавленное время, Самарджич забил решающий гол, обеспечив победу Аталанты.



Финальный счет матча: Аталанта - Болонья - 1:0

Автором гола стал Самарджич, на 96-й минуте.