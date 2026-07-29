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Фулхэм ведет переговоры о трансфере Паласиоса из Реала

Альваро Арбелоа, руководитель Фулхэма, может сыграть ключевую роль в переходе 21-летнего полузащитника Сесара Паласиоса из Мадрида.
Фулхэм ведет переговоры о трансфере Паласиоса из Реала
Сезар Паласиос / Getty Images

По данным Marca, Фулхэм ведет активные переговоры о трансфере Сесара Паласиоса.

С момента назначения Альваро Арбелоа на пост руководителя клуба, Фулхэм стал проявлять интерес к игрокам из Мадрида.

Клуб попытался подписать Гонсало Гарсию, но не удалось договориться с Реалом.

Однако, 21-летний полузащитник Паласиос может стать исключением и перейти в Английскую Премьер-лигу. Арбелоа, который знаком с игроком по работе в молодежной команде Реала, может играть ключевую роль в этом трансфере.

В прошлом сезоне Паласиос сыграл в пяти матчах Ла Лиги и забил девять голов за Кастилью.

Кроме того, стало известно, что Реал принял решение о будущем Винисиуса.

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