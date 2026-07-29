Фулхэм ведет переговоры о трансфере Паласиоса из Реала

Альваро Арбелоа, руководитель Фулхэма, может сыграть ключевую роль в переходе 21-летнего полузащитника Сесара Паласиоса из Мадрида.

По данным Marca, Фулхэм ведет активные переговоры о трансфере Сесара Паласиоса.



С момента назначения Альваро Арбелоа на пост руководителя клуба, Фулхэм стал проявлять интерес к игрокам из Мадрида.



Клуб попытался подписать Гонсало Гарсию, но не удалось договориться с Реалом.



Однако, 21-летний полузащитник Паласиос может стать исключением и перейти в Английскую Премьер-лигу. Арбелоа, который знаком с игроком по работе в молодежной команде Реала, может играть ключевую роль в этом трансфере.



В прошлом сезоне Паласиос сыграл в пяти матчах Ла Лиги и забил девять голов за Кастилью.



Кроме того, стало известно, что Реал принял решение о будущем Винисиуса.