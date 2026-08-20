Манчестер Сити готовит удар по трансферу: в прицеле полузащитник Ромы

Манчестер Сити ведет переговоры о приобретении Ману Коне, несмотря на недавнюю покупку Эллиота Андерсона.

Манчестер Сити нацелился на полузащитника Ромы и сборной Франции Ману Коне в последние недели трансферного периода.



После ухода Родри, Бернарду Силвы и Тиджани Рейндерса, клубу стал необходим 25-летний француз. Несмотря на то, что Манчестер Сити уже подписал контракт с Эллиотом Андерсоном за 116 млн фунтов, они все еще в поисках дополнительного полузащитника, сообщает Goal.



Коне проявил себя на чемпионате мира 2026 года, участвуя в пяти матчах за Францию и выходя в стартовом составе в четырех из них.



Важно отметить, что Рома оценивает Коне в 51 млн фунтов. Эта цена ранее отпугнула Манчестер Юнайтед, но Манчестер Сити может позволить себе этот трансфер благодаря успешным продажам.



Ранее новобранец Манчестер Сити перебрался в Саудовскую Аравию.