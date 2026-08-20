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Манчестер Сити готовит удар по трансферу: в прицеле полузащитник Ромы

Манчестер Сити ведет переговоры о приобретении Ману Коне, несмотря на недавнюю покупку Эллиота Андерсона.
Манчестер Сити готовит удар по трансферу: в прицеле полузащитник Ромы
Ману Коне / Getty Images

Манчестер Сити нацелился на полузащитника Ромы и сборной Франции Ману Коне в последние недели трансферного периода.

После ухода Родри, Бернарду Силвы и Тиджани Рейндерса, клубу стал необходим 25-летний француз. Несмотря на то, что Манчестер Сити уже подписал контракт с Эллиотом Андерсоном за 116 млн фунтов, они все еще в поисках дополнительного полузащитника, сообщает Goal.

Коне проявил себя на чемпионате мира 2026 года, участвуя в пяти матчах за Францию и выходя в стартовом составе в четырех из них.

Важно отметить, что Рома оценивает Коне в 51 млн фунтов. Эта цена ранее отпугнула Манчестер Юнайтед, но Манчестер Сити может позволить себе этот трансфер благодаря успешным продажам.

Ранее новобранец Манчестер Сити перебрался в Саудовскую Аравию.

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