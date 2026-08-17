Скандал в Жироне: украинские футболисты отказались играть в матче

Жирона начинает сезон во втором дивизионе Испании с ничьей, а украинские футболисты вызывают скандал отказом играть.

В воскресенье, 16 августа, футбольная команда Жирона провела свою первую игру во втором дивизионе Испании, после того как была исключена из Ла Лиги в предыдущем сезоне.



Команда "бело-красных" приняла у себя на стадионе Леганес и сыграла вничью 1:1, избегая проигрыша благодаря голу Абеля Руиса, который был забит на 90-й минуте.



После матча главный тренер Жироны Кике Альварес рассказал о скандальном эпизоде с украинским футболистом Виктором Цыганковым, который был внесен в состав команды, но отказался заменять другого игрока.



"Он был в порядке, был в заявке, но не захотел переодеваться, чтобы выйти на поле. Он остался на трибуне и наблюдал за матчем. Не припоминаю, чтобы профессиональный футболист вел себя подобным образом", - сказал Альварес.



Позже выяснилось, что украинский нападающий Владислав Ванат поступил так же, когда ему было предложено размяться и подготовиться к замене.



Журналист Нил Сола сообщил об этом инциденте, отметив, что такое поведение украинских игроков вызвало сильное возмущение в раздевалке команды.



Ранее сообщалось, что Цыганков ведет переговоры с клубом из Ла Лиги.