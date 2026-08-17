Источник сообщает о стычке Виктора Цыганкова с игроками Жироны

Цыганков в центре конфликта после отказа быть заменен в матче против Леганеса, вызвав недовольство сотрудников и игроков Жироны.

Виктор Цыганков, украинский фланговый нападающий Жироны, стал центром серьезного конфликта в связи с его желанием покинуть команду после ее вылета из Ла Лиги.



После матча против Леганеса (1:1) в рамках второго дивизиона, в котором Цыганков отказался выходить на замену, в раздевалке "бело-красных" произошел значительный инцидент. Об этом сообщает AS.



По данным источника, в конфликте приняли участие Цыганков и один из работников медицинского отдела клуба.



Ситуация вокруг нескольких игроков, включая Цыганкова, который еще в июне заявил руководству Жироны о своем намерении уйти после падения команды в Сегунду, стала причиной конфликта. Не только Цыганков, но и другие футболисты испытывают проблемы с клубом, отказавшись играть против Леганеса. В частности, Владислав Ванат, еще один украинский легионер, также отказался быть заменен, Донни ван де Бек наблюдал за игрой со стороны, а Аззедин Унахи отказался надеть форму.



Иван Кирос, журналист, подтверждает напряженную обстановку в Жироне, отмечая, что некоторые ключевые игроки команды были недовольны поведением украинских легионеров и даже были готовы применить физическую силу.



"Я точно знаю, что раздражение нескольких влиятельных игроков в раздевалке просто колоссальное. Некоторым из них ужасно хотелось разбить головы этим двоим", - написал Кирос в социальной сети Х.



Ранее стало известно, что Цыганков ведет переговоры с клубом Ла Лиги.