Ушла из жизни актриса Хайден Панеттьери, бывшая возлюбленная Владимира Кличко

Светлый свет и уникальная сила: отец Хайден Панеттьери подтвердил ее смерть в возрасте 36 лет.

Ушла из жизни знаменитая актриса из США Хайден Панеттьери, бывшая избранница Владимира Кличко, экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.



Ее отец, Скип Панеттьери, подтвердил печальную весть о ее смерти в 36 лет.



"С глубоким прискорбием мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден. Она была невероятным светом и настоящей стихийной силой, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, а также миллионам людей, которые видели ее на экране", - передает ABC News слова Скипа Панеттьери.



Информация о причинах смерти актрисы не разглашается. Ее отец призвал уважать личную жизнь семьи в этот трудный период.



Панеттьери стала известной благодаря роли Клер Беннет в сериале Герои и Джульетты Барнс в музыкальной драме Нэшвилл, за которую она дважды была предложена к награде Золотой глобус.



Владимир Кличко и Хайден Панеттьери начали отношения в 2009 году, и после временного промежутка в 2011 году, возобновили свои отношения в 2013 году, после чего объявили о помолвке. Актриса также посетила Киев и выразила поддержку украинцам во время Революции достоинства.



В 2014 году у них родилась дочь Кайя Евдокия. Однако в 2018 году они окончательно разошлись, и было решено передать основную опеку над дочерью Владимиру Кличко, после чего девочка переехала к отцу.



В 2022 году Панеттьери открыто говорила о своей борьбе с постпартумной депрессией и зависимостью от алкоголя и опиоидов, которая развилась на ее фоне.



В мае 2026 года актриса выпустила автобиографическую книгу, в которой поделилась своим опытом борьбы с зависимостью, материнством и личными потерями, включая смерть своего младшего брата Янсена Панеттьери, ушедшего из жизни в 28 лет.