Реал Мадрид готовит новый контракт для Винисиуса Жуниора, отбиваясь от интереса Арсенала

Реал Мадрид планирует продлить контракт с Винисиусом Жуниором, несмотря на интерес со стороны Арсенала.

Несмотря на интерес со стороны Арсенала к Винисиусу Жуниору, Реал Мадрид не намерен расставаться со своим ценным фланговым нападающим.



По информации Sky Sports, "королевский клуб" уверен в том, что сможет продлить контракт с 26-летним футболистом, действующий договор с которым истекает летом 2027 года.



Реал Мадрид подготовил новое предложение для бразильского флангового нападающего, и на этой неделе ожидаются дополнительные обсуждения между руководством клуба и представителями игрока по поводу его будущей карьеры.



Главный тренер Реала Жозе Моуринью и президент клуба Флорентино Перес заинтересованы в том, чтобы сохранить бразильца в команде.



В прошлом сезоне Винисиус забил 22 гола и сделал 14 голевых передач в 53 матчах за Реал во всех соревнованиях.



На чемпионате мира 2026 года фланговый нападающий сыграл в пяти матчах за национальную команду Бразилии, забив четыре гола и сделав одну голевую передачу.



Ранее также было сообщено, что Реал Мадрид договорился о приобретении флангового нападающего из Лейпцига.