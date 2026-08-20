Барселона готова бороться за каждый титул: Флик благодарит команду за поддержку

Барселона готова бороться за победу в каждом турнире, заявил главный тренер Ханси Флик, благодаря усилиям спортивного директора и президента клуба.

Главный наставник футбольного клуба Барселона Ханси Флик заявил о готовности своего коллектива к соревнованиям за победу в каждом турнире в рамках текущего сезона.



Флик, который является профессиональным тренером из Германии, высказал уверенность в том, что текущий состав Барселоны имеет все необходимое для достижения поставленных целей. Он также поблагодарил спортивного директора Деку и президента клуба за их участие в создании команды.

🔵🔴 Hansi Flick: “We have the energy to fight for every title. Thank you to Deco and the president for building this wonderful team”.



“Visca el Barça y Visca Catalunya!”. pic.twitter.com/PIaV6SlQ5a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

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