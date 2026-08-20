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Барселона готова бороться за каждый титул: Флик благодарит команду за поддержку

Барселона готова бороться за победу в каждом турнире, заявил главный тренер Ханси Флик, благодаря усилиям спортивного директора и президента клуба.
Барселона готова бороться за каждый титул: Флик благодарит команду за поддержку
Ханси Флик / Getty Images

Главный наставник футбольного клуба Барселона Ханси Флик заявил о готовности своего коллектива к соревнованиям за победу в каждом турнире в рамках текущего сезона.

Флик, который является профессиональным тренером из Германии, высказал уверенность в том, что текущий состав Барселоны имеет все необходимое для достижения поставленных целей. Он также поблагодарил спортивного директора Деку и президента клуба за их участие в создании команды.



Стоит отметить, что в период летнего трансферного окна клуб усилился Антони Гордоном, Каримом Адейеми, Джесси Бисиу и Родри, а также вернул Жоау Канселу.

Кроме того, первый матч Барселоны в новом сезоне Ла Лиги состоится 23 августа на поле противника - Эльче. Начало игры намечено на 22:30 по киевскому времени.

Также стоит упомянуть, что Арсенал заключил сделку о приобретении защитника сборной Англии.

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