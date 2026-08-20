Барселона готова бороться за каждый титул: Флик благодарит команду за поддержку
Барселона готова бороться за победу в каждом турнире, заявил главный тренер Ханси Флик, благодаря усилиям спортивного директора и президента клуба.
Главный наставник футбольного клуба Барселона Ханси Флик заявил о готовности своего коллектива к соревнованиям за победу в каждом турнире в рамках текущего сезона.
Флик, который является профессиональным тренером из Германии, высказал уверенность в том, что текущий состав Барселоны имеет все необходимое для достижения поставленных целей. Он также поблагодарил спортивного директора Деку и президента клуба за их участие в создании команды.
🔵🔴 Hansi Flick: “We have the energy to fight for every title. Thank you to Deco and the president for building this wonderful team”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026
“Visca el Barça y Visca Catalunya!”. pic.twitter.com/PIaV6SlQ5a
Стоит отметить, что в период летнего трансферного окна клуб усилился Антони Гордоном, Каримом Адейеми, Джесси Бисиу и Родри, а также вернул Жоау Канселу.
Кроме того, первый матч Барселоны в новом сезоне Ла Лиги состоится 23 августа на поле противника - Эльче. Начало игры намечено на 22:30 по киевскому времени.
Также стоит упомянуть, что Арсенал заключил сделку о приобретении защитника сборной Англии.
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