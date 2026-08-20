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Марта Костюк вступает в элиту: восемь побед над топ-10 теннисистками в сезоне 2026

Костюк делит первое место с Рыбакиной и Свитолиной, имея восемь побед над игроками топ-10 в сезоне 2026 года.
Марта Костюк вступает в элиту: восемь побед над топ-10 теннисистками в сезоне 2026
Марта Костюк / Getty Images

Теннисистка из Украины Марта Костюк присоединилась к лидерам, зарегистрировав восемь побед против игроков топ-10 в текущем сезоне. Стоит отметить, что недавно она одолела Мирру Андрееву.

Так, Костюк теперь находится на одной ступени с Еленой Рыбакиной и Элиной Свитолиной, каждая из которых также отметилась восемью победами над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга.



Таким образом, Марта Костюк в настоящее время делит первое место с Рыбакиной и Свитолиной по числу побед над игроками топ-10 в сезоне 2026 года.

Тем временем, Свитолина была вынуждена отказаться от участия в турнире в Цинциннати из-за травмы.

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