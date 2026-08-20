Марта Костюк вступает в элиту: восемь побед над топ-10 теннисистками в сезоне 2026

Костюк делит первое место с Рыбакиной и Свитолиной, имея восемь побед над игроками топ-10 в сезоне 2026 года.

Теннисистка из Украины Марта Костюк присоединилась к лидерам, зарегистрировав восемь побед против игроков топ-10 в текущем сезоне. Стоит отметить, что недавно она одолела Мирру Андрееву.



Так, Костюк теперь находится на одной ступени с Еленой Рыбакиной и Элиной Свитолиной, каждая из которых также отметилась восемью победами над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга.

8 - Marta Kostyuk has become the player with the joint-most wins against top-10 opponents this season (eight, equalling Elena Rybakina and Elina Svitolina). Targeting.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA pic.twitter.com/bxlCRNCjQm — OptaAce (@OptaAce) August 19, 2026

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