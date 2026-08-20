Фьюри против Джошуа: битва за право бороться за титул WBC

Победитель боя Фьюри - Джошуа получит статус обязательного претендента на титул WBC, подтвердил президент Всемирного боксерского совета.

Тот, кто выйдет победителем в предстоящем бою между экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, получит первоочередное право на борьбу за титул WBC, который сейчас находится у Агита Кабайела.

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Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман подтвердил готовность организации признать бой между британскими боксерами как финальный отборочный матч за статус обязательного претендента."WBC, безусловно, одобрит этот поединок как финальный элиминатор, ведь Тайсон Фьюри - претендент номер один в этой весовой категории. И WBC, безусловно, будет гордиться тем, что участвует в этом событии.

Оба боксера выдающиеся. Тайсон Фьюри - один из самых выдающихся послов WBC за всю историю. Мы очень гордимся им. Он всегда был очень приветливым и доброжелательным - как на ринге, так и за его пределами.

WBC первым включил Энтони Джошуа в рейтинг, когда он только начинал заниматься профессиональным боксом. Он был претендентом номер два. Когда у него появилась возможность от IBF провести бой против Чарльза Мартина, ему пришлось пойти другим путем. Он несколько лет был чемпионом WBC International, но таков уж бокс. Возможно, именно сейчас настало время привлечь Энтони Джошуа к WBC", - приводит слова Сулеймана Betway Insider.



Отметим, что ранее были определены дата и место проведения боя Фьюри - Джошуа.