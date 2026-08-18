Тайсон Фьюри намекнул на предстоящий бой с Энтони Джошуа

Тайсон Фьюри намекнул на предстоящий поединок с Энтони Джошуа в своем последнем видео на Instagram.

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Британский боксер и бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился подробностями о своем следующем бое.



Фьюри опубликовал видео в своем Instagram-профиле, где упомянул о предстоящем анонсе важного матча, возможно, намекая на поединок с Энтони Джошуа.

Фьюри заявил:

Сейчас только то и творится, что настоящее безумие. Совсем скоро у меня для вас будут очень жирные новости. Все идет как надо. Большой бой уже совсем на подходе - тот самый, которого все уже заждались. Объявление о нем будет сделано в самое что ни на есть ближайшее время, так что не пропустите новость.

Стоит отметить, что ожидается, что бой между Фьюри и Джошуа состоится в конце этого года.



Промоутер Джошуа ранее высказал свое мнение о месте проведения предстоящего боя с Фьюри.