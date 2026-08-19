Британские боксеры Джошуа и Фьюри встретятся на ринге в Нью-Йорке в ноябре

Британские боксеры Джошуа и Фьюри назначили бой на 20 ноября в Madison Square Garden, Нью-Йорк, несмотря на попытки организовать поединок в Великобритании.

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Бывшие обладатели титула чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри встретятся на ринге в ноябре в США.



Как сообщает Daily Mail, эти британские боксеры назначили бой на 20 ноября на площадке Madison Square Garden в Нью-Йорке.



По информации от лиц, участвующих в переговорах, контракты на предстоящий поединок уже оформлены.



Несмотря на усилия команды Джошуа под руководством Эдди Хирна провести бой на территории Великобритании, поединок все же будет проходить в США. Отметим, что организатор события Турки Аль аш-Шейх был готов рассмотреть вариант проведения боя в родной стране боксеров, но только при условии финансовой целесообразности такого решения. Поскольку это не было подтверждено, выбор был сделан в пользу Нью-Йорка.



Боксерский матч запланирован на вечер пятницы, чтобы избежать конкуренции с другими значимыми спортивными событиями в США.



Ожидается, что до конца августа пройдет пресс-конференция, на которой будет официально объявлено о бое между Фьюри и Джошуа.



Напомним, Фьюри ранее официально подтвердил свое согласие на бой с Джошуа, заявив, что в ближайшее время будет анонсирован этот важный поединок.