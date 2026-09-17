Брайтон совершает реверсивный оборот, выбивая МЮ из Кубка английской лиги

Брайтон обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 3:2, выведя команду из Кубка английской лиги.

В среду, 16 сентября, на домашней арене команда Манчестер Юнайтед принимала Брайтон в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги.



Манчестер Юнайтед начал матч с активной игры. Уже на восьмой минуте Лейси открыл счет, удачно поразив ворота Стила, а вскоре Маунт удвоил преимущество команды, забив второй гол.



Но Брайтон, несмотря на два пропущенных мяча, не потерял боевой дух и начал активно наступать. Костуласу удалось сократить отставание команды, забив гол перед окончанием первого тайма.



Во второй половине игры Брайтон полностью взял инициативу в свои руки. Команда активно атаковала, заставляя Манчестер Юнайтед совершать ошибки, что привело к голу Гросса.



Несмотря на счет 2:2, Манчестер Юнайтед не смог восстановить свою игру, и де Кейпер забил третий гол, выведя Брайтон вперед. Манчестер Юнайтед не смог изменить ход игры и был вынужден покинуть Кубок.



Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:3

Голы: Лейси, 8, Маунт, 10 - Костулас, 45+1, Гросс, 65, де Кейпер, 69

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